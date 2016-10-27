"Не віриш? Я тобі кажу. Прийдеш до мене": Порошенко пояснив анонсоване підвищення "мінімалки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення нового глави Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича.

«Вчора було оголошено надзвичайно важливе рішення – прийнято рішення з 1 січня 2016 року вдвічі підвищити мінімальну заробітну платню», - заявив Порошенко.

За його словами, метою цього рішення є боротьба з бідністю. «Відв’язали ми мінімальну зарплатню від прожиткового мінімуму для того, щоб, випереджаючи зростання мінімальної заробітної платні, не було прив’язок. Зарплата не має бути менше прожиткового мінімуму, але ніхто не забороняє, щоб вона була набагато більшою», - наголосив Порошенко.

«Що це таке, коли в нас видатки на безробітного дорівнюють заробітній платні? Який дурень піде працювати, якщо можна зареєструватися для допомоги з безробіття – сидіти і нічого не робити й отримувати ту саму заробітну платню в 1450 гривень, якою є мінімальна заробітна плата", – сказав він.

За його словами, допомога з безробіття буде залишатися такою ж – 1450 гривень. «А людина, якщо вона працює цілий робочий тиждень, повний робочий день, буде заробляти 3200 – і буде різниця! Не віриш? Я тобі кажу. Прийдеш до мене", – заявив Порошенко комусь у залі, хто сидів навпроти нього.

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Глава держави зауважив, що основну вигоду від цього рішення отримають 4 мільйони українців, які зараз працюють і мають зарплату менше 1,5 тис. гривень. "А мінімальна заробітна плата, знаєте, яким податком оподатковується? Податком на доходи фізичних осіб. А податок на доходи фізичних осіб, знаєте, куди йде? У місцеві бюджети. Знаєте, скільки місцеві бюджети тільки від цього рішення отримають? 7,7 млрд грн. Слухайте, куди ви ці гроші дівати будете?" – дивується глава держави.

Раніше Порошенко заявляв, що підтримує пропозицію уряду про дворазове підвищення мінімальної зарплати.