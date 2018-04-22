Черновецький продає членовози

На подвір’ї столичної мерії, наче в автомобільному салоні, красуються припарковані автівки: Крайслер, Мерседес, Б’юік, дві Чайки і численні Тойоти. Евакуатори не поспішають їх забирати. Ще б пак! Це службові авто київських чиновників, які вже найближчими днями підуть з молотка на аукціоні.

Заступнику мера Денису Бассу доведеться розпрощатися з двома закріпленими за ним автомобілями: Тойотою Камрі 2007 р. і Крайслером 2005 р., а Анатолію Голубченку - навіть з трьома: Мерседесом 1998 р., Тойотою Камрі 2007 р. і Крайслером 2005 р. Також службових автівок лишаться Падалка, Голиця, Денисюк, Стичинський, Головач, Довгий та деякі інші столичні посадовці.

Серед численних сучасних іноземних автівок одразу кидаються в око дві радянські: ГАЗ-14 1985 р. та ГАЗ-1402 1979 р., простіше кажучи - Чайки.

- Оце справжнє залізо, не те, що зараз, - захоплено розмірковує перехожий, відкриваючи дверцята Чайки і торкаючись долонею чорної залізної поверхні.

Кого тільки не бачила ця машина на своєму віку. Колись на ній їздив перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький, згодом машину використовували для обслуговування іноземних делегацій та естрадних гастролерів. Побувала в салоні Чайки і російська Примадонна Алла Пугачова. А під час нещодавніх урочистостей з нагоди святкування 1000-річчя Хрещення Русі в авто возили поважних церковних діячів.

- Ми отримали ці авто від автобази міськкому партії. Раніше було заведено так: великі начальники отримували нові машини, а меншим спускали на низ свої – ось так вона до нас і потрапила з ЦК КП України, – розповідає історію “служіння” Чайок чиновникам директор автопарку КМДА Василь Ситник.

До приміщення столичної мерії наближається чергова Тойота Камрі і паркується в рядок з іншими автівками. З салону виходить щасливий і усміхнений заступник мера Віталій Журавський. Бере ключі і урочисто передає їх Василю Ситнику.

- Ця машина добре служила. Від сьогодні я на ній не буду їздити, - ділиться Журавський з журналістами. - І це правильно. Високопосадовці з числа заступників не є бідні люди, цілком можуть купити машину за свої власні кошти.

Каже, що розставатися з машиною йому абсолютно не шкода. Воно і не дивно, адже Журавський нещодавно придбав нову автівку - Мерседес S. Коштує не багато, не мало – $170 тис.

- А офіційна зарплата чиновника дозволяє вам купувати таке авто? – цікавляться журналісти.

- Я - академік, професор, доктор наук, причому двічі: політичних і юридичних. Я давно працюю. Мої статки цілком легально дозволяють купити таку прекрасну машину, - запевнює Віталій Станіславович.

Чому ж Черновецький вирішив позбавити своїх підопічних службових автівок?

- Є випадки, коли держслужбовці використовують службову машину не за цільовим призначенням, - розповідає Журавський. – Наприклад, під час роботи дружина чиновника використовує цю машину для закупівлі продуктів для своєї родини.

Отже, відтепер, коли потрібно буде заступнику мера кудись поїхати, він буде дзвонити директору автопарку і замовляти на певний час машину. Таким чином, вважають у мерії, буде економитися пальне і транспорт довше буде служити.

Киянин Олександр, проходячи Хрещатиком, не втримується і сідає за кермо Чайки (її салон було відкрито для всіх бажаючих).

- Прекрасно. Таку машину кожний хотів би мати, - ділиться він своїми враженнями з УНІАН. - Якщо були б гроші, придбав би собі обов’язково.

- Саме Чайку?

- А чом би і ні? – дивується чоловік.

- Там же стоять Крайслери, Тойоти...

- Та ні, це не інтересно. А Чайка – це машина! Раритет. І уміли ж наші робити гарні машини, а випускали все Запорожці та Москвичі.

Чиновники запевняють, що ніяких компенсацій за добровільну відмову від авто чиновники не отримають і жоден водій звільнений не буде (на сьогодні в автопарку КМДА працює 137 осіб).

В цілому в автопарку КМДА разом з 18-ма, виставленими на продаж автомобілями, на сьогодні налічується 138 машин. За словами Ситника, найдорожча автівка - Тойта Ленд Крузер (так само виставлена на продаж). За її кермом свого часу їздив Олександр Омельченко.

Аукціон з продажу службових авто столичних чиновників відбудеться через два тижні. За словами Ситника, стартова ціна різна: від $5 до $25 тис. Виручені гроші підуть малозабезпеченим киянам.

- Ми почали з заступників і це - тільки перший крок, - зазначає Журавський. - Потім будуть інші аукціони. Ми хочемо показати приклад, щоб так само зробили і в Кабміні, і в регіонах.

Анна Ященко