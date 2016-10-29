Кабмін пропонує Порошенку підписати закон про держпідтримку кіно - ЗМІ

Уряд пропонує президенту підписати закон щодо державної підтримки кінематографу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що документ уже направлений на підпис главі держави.

Зокрема, закон передбачає створення Державного фонду підтримки кінематографу України, яким керуватиме центральний орган виконавчої влади, який, у свою чергу, провадить держполітику у цьому напрямку. Крім того, головним розпорядником коштів Фонду також буде цей орган виконавчої влади.

Читайте також"This is gay propaganda": У Чернівцях люди в масках зірвали показ фільму про ЛГБТ (фото, відео)

«Джерелами формування Державного фонду є кошти загального фонду Держбюджету в розмірі не менше 0,2% витрат за минулий рік», - зазначає видання.

В той же час, поповнювати надходження фонду можна за допомогою коштів спецфонду Держбюджету, які були отримані від реалізації майнових прав на використання фільмів, та кошти, отримані від лотерей, у відповідності із законодавством. Крім того, сюди також відносяться кошти, оплачені суб’єктами кінематографа за розгляд зав на отримання субсидій.

При цьому відзначається, що до закону висловило зауваження міністерство фінансів у зв’язку із збільшенням видатків держбюджету, однак відомство все ж схвалило закон.