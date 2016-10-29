Перший заступник голови АП опублікував е-декларацію

У спільній власності з дружиною перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук має три автомобілі, дві земельні ділянки та гараж.

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Відповідна інформація розміщена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Згідно з документом, зарплата Ковальчука за рік склала 203 тис. 395 грн. У спільній власності з дружиною він має 298 тис. доларів, 212 тис. євро та 2 млн 300 тис. гривень готівки. На банківських рахунках коштів у Ковальчука немає. Разом з тим на банківських рахунках дружини, як вказано в декларації, є 9 тис. 947 дол., 2 тис. 977 грн.

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Ковальчук також задекларував два годинники марки Zenith і Chaumet Paris, а також картину.

Його дружина є власницею квартири у Києві загальною площею 200 кв. м та двох паркомісць. У спільній власності подружжя – гараж у Києві площею 82 кв. м. Також вони є власниками двох земельних ділянок у смт Козин (Обухівський район, Київська область) площею 504 кв. м та 1500 кв. м. та житлового будинку у Козині загальною площею 1142, 9 кв. м.

Згідно з декларацією, дружина Ковальчука є власницею картин, годинників, ювелірних виробів та шуби. У спільній власності подружжя є три автомобілі - Toyota RAV4 (2003 р. в.), Toyota Landcruiser (2011 р. в.) і Toyota Landcruiser (2014 р. в.).