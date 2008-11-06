Коновалюк у Грузії отримав компромат на Ющенка?

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів незаконного продажу Україною зброї і військової техніки Грузії Валерій КОНОВАЛЮК прогнозує запровадженням парламентом мораторію на постачання зброї в цю країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОНОВАЛЮК заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Постанова (ВР), очевидно, введе мораторій на постачання зброї до Грузії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

За його словами, під час відвідин членами ТСК конфліктного регіону (4 листопада члени ТСК повернулися з Південної Осетії і Росії - УНІАН) українська сторона одержала документи, які підтверджують, що в цьому конфлікті брали участь військові фахівці-громадяни України.

«Не виникає сумнівів, що постане питання про політичну оцінку і відповідальність, насамперед, Президента, який забезпечував повний контроль над сферою експорту зброї з України», - припустив голова ТСК.

В.КОНОВАЛЮК також повідомив, що під час перевірки, яку проводило Контрольно-ревізійне управління, виявлені серйозні порушення в діяльності компанії «Укрспецекспорт» та інших організацій, що займаються експортом озброєнь.

«Свій звіт комісія буде готова представити через пленарний тиждень, оскільки ми хочемо використати акти перевірки КРУ», - уточнив депутат.

Крім того, за словами В.КОНОВАЛЮКА, проект постанови ВР передбачатиме звернення до Кабінету міністрів з проханням усунути з посад керівників підприємств «Укрспецекспорт», «Укроборонсервіс» і «Укрінмаш».

Народний депутат також повідомив, що ТСК має намір ініціювати розгляд парламентом законопроектів про військово-технічну співпрацю і про утилізацію боєприпасів.

В.КОНОВАЛЮК прогнозує, що за таку постанову ВР проголосує «конституційна більшість – понад 300 голосів».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з перевірки фактів постачань Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права.

26 вересня голова ТСК В.Коновалюк заявив, що комісія виявила факти постачань до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. За його словами, постачання здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами і нарядами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання Україною зброї до Грузії.