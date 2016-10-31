Семеро депутатів можуть потрапити за ґрати за умисне неподання е-декларації - Луценко

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нагадую народним депутатам В.Богуслаєву, А.Гіршфельду, М.Матіос, С.Клюєву, О.Онищенку, І.Шкірі, Ю.Шухевичу, про те, що вчора завершився термін подання е-декларацій.

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У разі подання ваших е-декларацій у найближчий час, наступить відповідальність адміністративна - штраф.

Якщо ні - за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність, а саме - від 150 до 240 год. громадських робіт, або ж позбавлення волі до 2 років з позбавленням права займати посади до 3 років", - написав Луценко.

При цьому зазначимо, що Луценко забув пригадати про факт відсутності в системі електронного декларування документів від його колеги по «Блоку Петра Порошенка» нардепа Костянтина Іщейкіна.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Сьогодні у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що 413 депутатів подали електронні декларації. Не подали декларації: В'ячеслав Богуслаєв, Анатолій Гіршфельд, Ігор Шкіря, Юрій Шухевич, Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

Згідно з повідомлення ЗМІ, також декларацію не подала депутат Марія Матіос, оскільки перебуває на лікуванні.