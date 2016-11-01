Рада скасувала підвищення зарплат нардепам

За ухвалення відповідної постанови №5323 «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про висновки і пропозиції до проекту закону України про Державний бюджет України на 2017 рік» проголосували 264 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко повідомив, доповідаючи щодо постанови, що пропонується виключити ті пункти постанови парламенту про пропозиції до проекту державного бюджету на 2017 рік, які стосуються підвищення зарплат депутатів.

Спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що в європейських країнах для встановлення зарплат у країні створюються спеціальні незалежні органи, які розробляють систему і формули зарплат для всього керівництва країни.

«Я думаю, ми таким шляхом повинні йти. Створивши спеціальну комісію, бажано з експертів, у тому числі європейських... Але зараз я переконаний, ми повинні зробити крок, щоб пункти 3 і 4 про регулювання зарплати ми могли скоригувати», - сказав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада прийняла постанову «Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік». Цією постановою було прийнято проект бюджету на 2017 рік у першому читанні.

У той же час, в постанові містилися пункти про підвищення зарплати народним депутатам у 2-2,5 раза – до більш як 40 тис. грн.