Нардепу Віннику обмежили право виїзду за кордон через борги перед банками - ЗМІ

Про це свідчить ухвала Апеляційного суду м.Києва від 19 жовтня, передає "Наші гроші".

Обмеження діє до моменту погашення Вінником боргів перед банками. Водночас вилучати паспорт у нардепа суд відмовився.

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Представники «Альфа Банку» повідомили, що Вінник має 1/4 квартири, а також чотири малі судна. У банку стверджують, що Вінник як боржник приховує наявність цього майна.

У реєстрі суден малого флоту є дані, що у 2016 році Вінник мав у власності чотири самохідні моторні судна – два 2005 року випуску, одне 2006 р. і одне 2008 р.

У своїй електронній декларації за 2015 рік Іван Вінник стверджує, що не має корпоративних прав і не є бенефіціаром жодної із компаній. Він задекларував тільки автомобіль BMW 750i 2008 року випуску і оренду номеру в готелі «Національний».

24 березня 2014 року Новокаховський міський суд Херсонської області видав рішення про стягнення з Вінника Івана Юлійовича і Ткачука Станіслава Сергійовича солідарно 335,43 млн грн. З цієї суми основний борг складає 321,38 млн грн., решта – відсотки і пеня.

Ця заборгованість утворилася, оскільки Вінник і Ткачук у 2008 році поручилися за кредит ТОВ «Завод Будівельних матеріалів № 1» в «Альфа Банку».

Іван Вінник до початку 2013 року значився керівником «Заводу Будівельних матеріалів № 1». Власником цієї херсонської фірми значиться кіпрська компанія «Nataville Limited». З липня цього року завод перебуває у процедурі банкрутства.

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Також Іван Вінник має борг 35,57 млн грн. перед «ПриватБанком». Про цю заборгованість нардеп у своїй електронній декларації не повідомив.

Цей борг стосується банківського кредиту ТОВ «Глобал концентрейт», поручителем по якому також був Вінник. У 2013 році суд визнавав вимоги «ПриватБанку» на 22,51 млн грн.

Відомо, що 5 жовтня 2016 р. представник Вінника звернувся до суду з заявою про визнання виконавчого листа у справі про борг перед «ПриватБанком» таким, що не підлягає виконанню.

Вінник був директором «Глобал концентрейт» у 2002-2009 рр. У 2009 році фірму переписали лондонську компанію «Балестра Лімітед». З червня 2015 р. «Глобал концентрейт» значиться у реєстрі юридичних осіб як припинена. У британському реєстрі знайти «Балестра Лімітед» не вдалося, ймовірно, вона була ліквідована і виключена з реєстру. Натомість у лютому 2015 була зареєстрована інша компанія з назвою «Балестра Лімітед», зв’язків якої з Вінником чи українськими компаніями не простежується.