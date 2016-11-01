Нардепу Віннику обмежили право виїзду за кордон через борги перед банками - ЗМІ
Народного депутата Івана Вінника (БПП) обмежили у праві виїзду за межі України у зв’язку із заборгованістю перед ПАТ «Альфа Банк» і ПАТ «ПриватБанк» на суму 371 млн грн.
Про це свідчить ухвала Апеляційного суду м.Києва від 19 жовтня, передає "Наші гроші".
Обмеження діє до моменту погашення Вінником боргів перед банками. Водночас вилучати паспорт у нардепа суд відмовився.
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Представники «Альфа Банку» повідомили, що Вінник має 1/4 квартири, а також чотири малі судна. У банку стверджують, що Вінник як боржник приховує наявність цього майна.
У реєстрі суден малого флоту є дані, що у 2016 році Вінник мав у власності чотири самохідні моторні судна – два 2005 року випуску, одне 2006 р. і одне 2008 р.
У своїй електронній декларації за 2015 рік Іван Вінник стверджує, що не має корпоративних прав і не є бенефіціаром жодної із компаній. Він задекларував тільки автомобіль BMW 750i 2008 року випуску і оренду номеру в готелі «Національний».
24 березня 2014 року Новокаховський міський суд Херсонської області видав рішення про стягнення з Вінника Івана Юлійовича і Ткачука Станіслава Сергійовича солідарно 335,43 млн грн. З цієї суми основний борг складає 321,38 млн грн., решта – відсотки і пеня.
Ця заборгованість утворилася, оскільки Вінник і Ткачук у 2008 році поручилися за кредит ТОВ «Завод Будівельних матеріалів № 1» в «Альфа Банку».
Іван Вінник до початку 2013 року значився керівником «Заводу Будівельних матеріалів № 1». Власником цієї херсонської фірми значиться кіпрська компанія «Nataville Limited». З липня цього року завод перебуває у процедурі банкрутства.
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Також Іван Вінник має борг 35,57 млн грн. перед «ПриватБанком». Про цю заборгованість нардеп у своїй електронній декларації не повідомив.
Цей борг стосується банківського кредиту ТОВ «Глобал концентрейт», поручителем по якому також був Вінник. У 2013 році суд визнавав вимоги «ПриватБанку» на 22,51 млн грн.
Відомо, що 5 жовтня 2016 р. представник Вінника звернувся до суду з заявою про визнання виконавчого листа у справі про борг перед «ПриватБанком» таким, що не підлягає виконанню.
Вінник був директором «Глобал концентрейт» у 2002-2009 рр. У 2009 році фірму переписали лондонську компанію «Балестра Лімітед». З червня 2015 р. «Глобал концентрейт» значиться у реєстрі юридичних осіб як припинена. У британському реєстрі знайти «Балестра Лімітед» не вдалося, ймовірно, вона була ліквідована і виключена з реєстру. Натомість у лютому 2015 була зареєстрована інша компанія з назвою «Балестра Лімітед», зв’язків якої з Вінником чи українськими компаніями не простежується.