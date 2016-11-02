В ОБСЄ засмучені рішенням Аласанії звільнитися з посади гендиректора НТКУ

Про це вона написала в Twitter.

"Засмучена новиною про відставку Зураба Аласанії. Він зробив великий вклад у розвиток UA:Перший в Україні", - заявила Міятовіч.

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Як повідомляв УНІАН, Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням.