В ОБСЄ засмучені рішенням Аласанії звільнитися з посади гендиректора НТКУ

03:28, 02 листопада 2016
Політика
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Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засмучена рішенням Зураба Аласанії звільнитися з посади гендиректора Національної телекомпанії України.

ОБСЄ/Колін Пітерс

Про це вона написала в Twitter.

"Засмучена новиною про відставку Зураба Аласанії. Він зробив великий вклад у розвиток UA:Перший в Україні", - заявила Міятовіч.

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Як повідомляв УНІАН, Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням.

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