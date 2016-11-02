В ОБСЄ засмучені рішенням Аласанії звільнитися з посади гендиректора НТКУ
03:28, 02 листопада 2016Політика
987 0
Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засмучена рішенням Зураба Аласанії звільнитися з посади гендиректора Національної телекомпанії України.
Міятович засмучена рішенням Аласанії про звільнення / OSCE/Colin Peters
Про це вона написала в Twitter.
"Засмучена новиною про відставку Зураба Аласанії. Він зробив великий вклад у розвиток UA:Перший в Україні", - заявила Міятовіч.
Читайте такожКличко: Треба терміново призначити нового керівника НТКУ
Огорчена новостью об отставке @Zurab_Alasania. Он внес большой вклад в развитие @1tvua в #Украине - https://t.co/wgMrmpp0nR— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) November 1, 2016
Як повідомляв УНІАН, Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter