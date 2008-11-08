Ющенко: українську мову не знищили століття лінгвоциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що, відроджуючи державу і націю, слід відновити й мовну справедливість, забезпечити українській мові повноцінне й безперешкодне функціонування у всіх без винятку суспільних сферах, прищепити глибоку любов і повагу до неї молоді.

На цьому В.ЮЩЕНКО наголосив у зверненні з приводу Дня української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, повідомила прес-служба Президента.

За словами Глави держави, «це – святий обов’язок перед Україною і світом, перед минулими й прийдешніми поколіннями».

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, українську мову не знищили «валуєвські» і «емські» укази, століття агресивного лінгвоциду та репресій. «У найтяжчі часи воєн, поневолення й голодоморів сила рідного слова служила українцям надійним оберегом», - підкреслюється у зверненні.

«У незалежній Україні державна мова є тим стрижнем, навколо якого консолідується українська нація. Це один з головних символів нашої ідентичності і самобутності, це наш гідний внесок у духовну й культурну скарбничку світової цивілізації», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що вірить у велике майбутнє нашої мови і культури та в духовні сили українського народу.