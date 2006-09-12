Архівами України керуватиме член Компартії, спеціаліст з арматури

Кабінет Міністрів України змінив керівництво Державного комітету архівів України.

Так, на Урядовому порталі розміщено постанову від 7 вересня 2006 р., якою Геннадія БОРЯКА звільнено з посади голови Державного комітету архівів України “у зв’язку з переходом на іншу роботу”.

Крім того, іншою постановою з посади першого заступника голови Державного комітету архівів України звільнено Костянтина НОВОХАТСЬКОГО – також “у зв’язку з переходом на іншу роботу”.

Натомість, головою Державного комітету архівів України уряд призначив Ольгу ГІНЗБУРГ.

При цьому, Г.БОРЯКА Кабмін призначив першим заступником голови Держкомітету архівів України, а К.НОВОХАТСЬКОГО - заступником голови Державного комітету архівів України.

Довідка УНІАН. Історик-архівіст, доктор історичних наук, професор Г.БОРЯК очолював Держкомітет архівів з жовтня 2002 року.

К.НОВОХАТСЬКИЙ був першим заступником голови Державного комітету архівів України з грудня 2003 року.

О.ГІНЗБУРГ - член КПУ. Навчалася в Сумській філії Харківського політехнічного інституту, за фахом - інженер-механік. У 1989-98 роках - заступник директора ВАТ "Конотопський арматурний завод". Народний депутат України у Верховній Раді України третього і четвертого скликання, Конотопський міський голова (з травня 2005 р.).