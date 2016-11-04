Ватажок "ДНР" Захарченко назвав нову дату "виборів", чекає умов кураторів з Кремля

Про це повідомляє РИА «Новости».

«У 2017 році ми проведемо вибори за "мінських" умов, або ми проведемо їх самостійно», - заявив він.

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Так звані вибори на окупованих територіях Донбасу повинні були відбутися 6 листопада, проте Захарченко відклав їх проведення.

Раніше Порошенко назвав умови, при яких можливе проведення місцевих виборів на Донбасі, серед яких – виконання компонента з безпеки Мінських угод та голосування за відповідний закон у Верховній Раді.