Ватажок "ДНР" Захарченко назвав нову дату "виборів", чекає умов кураторів з Кремля
15:35, 04 листопада 2016Політика
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Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що бойовики проведуть так звані місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу в 2017 році.
Захарченко переніс "вибори" на 2017 рік / oplot.info
Про це повідомляє РИА «Новости».
«У 2017 році ми проведемо вибори за "мінських" умов, або ми проведемо їх самостійно», - заявив він.
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Так звані вибори на окупованих територіях Донбасу повинні були відбутися 6 листопада, проте Захарченко відклав їх проведення.
Раніше Порошенко назвав умови, при яких можливе проведення місцевих виборів на Донбасі, серед яких – виконання компонента з безпеки Мінських угод та голосування за відповідний закон у Верховній Раді.
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