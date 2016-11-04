Ватажок "ДНР" Захарченко назвав нову дату "виборів", чекає умов кураторів з Кремля

15:35, 04 листопада 2016
Політика
2190 0

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що бойовики проведуть так звані місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу в 2017 році.

oplot.info

Про це повідомляє РИА «Новости».

«У 2017 році ми проведемо вибори за "мінських" умов, або ми проведемо їх самостійно», - заявив він.

Читайте такожПєсков про заяву Захарченка: Вплив Росії на представників Донбасу не є безмежним

Так звані вибори на окупованих територіях Донбасу повинні були відбутися 6 листопада, проте Захарченко відклав їх проведення.

Раніше Порошенко назвав умови, при яких можливе проведення місцевих виборів на Донбасі, серед яких – виконання компонента з безпеки Мінських угод та голосування за відповідний закон у Верховній Раді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter