У Мін'юсті нарікають, що НАЗК досі не подало порядок перевірки декларацій

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мін'юсту.

«Відповідно поширена низкою Інтернет видань інформація про затягування з боку Мін’юсту реєстрації такого порядку не відповідає дійсності», - наголосили у відомстві.

Читайте такожУ НАЗК розповіли, коли можна очікувати перші кримінальні провадження за незаконні збагачення чиновників

Також НАЗК також не показало порядок перевірки факту подання декларацій та повідомлення Нацагентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

В Мін’юсті заявляють, що відомство не залучали ані на стадії розробки, ані на стадії обговорення до роботи над жодним з варіантів відповідного порядку.

«Такий підхід ускладнює якісне напрацювання такого роду документів у розрізі їх відповідності вимогам чинного законодавства і встановлення ефективного механізму проведення перевірки достовірності інформації, внесеної державними службовцями», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що «документи, які регламентують проведення перевірки декларацій чиновників, доцільно розробляти в публічному відкритому діалозі як з Міністерством юстиції, так і з представниками громадських організацій, експертних та наукових установ. І тоді це дозволило б уникнути маніпуляцій чи ухилення від відповідальності осіб, які подають недостовірну інформацію.

«Мін’юст звертається до Національного агентства із запобігання корупції із закликом до співпраці як на стадії розробки відповідних нормативних актів, так і на стадії їхнього затвердження», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

2 листопада голова НАЗК Наталія Корчак пообіцяла не затягувати процес перевірки електронних декларацій, «який не може тривати один місяць, але також не буде продовжуватись роками».

Вона запевнила, що усі декларації осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, по закону підлягають повній перевірці, тому всі декларації будуть перевірені.