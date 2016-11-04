Гройсман заявляє, що не тримав раніше гроші в банках, щоб уникнути шантажу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Шустер Live".

«Я пам’ятаю свій 2010 рік, коли був міським головою Вінниці, і всі намагалися зробити так, щоби кожен мер більш-менш популярний, а за мене проголосувало на другий термін майже 78% вінничан, вони хотіли усіх популярних загнати у лави Партії регіонів. Я був достатньо принциповий з точки зору партійності і відмовляв», - повідомив прем’єр.

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«Ну, уявімо собі, що мої кошти знаходяться на рахунках у банках. Вони за секунду могли їх заблокувати і почати мене шантажувати, наприклад, або робити якісь інші речі, несумісні з нормальним підходом», - заявив Гройсман.

«У вересні перед виборами 2010 року, коли я відмовився (вступати до лав Партії регіонів), мені висадили 40 чоловік десанту КРУ, яке приїхали з Донецької та Луганської областей в центральну Україну у місто Вінницю для того, щоб натякнути мені, щоб я не жартував, а йшов до Партії регіонів. Цього не сталося», - додав Гройсман.

Також він заявив, що не ніс гроші до банків, бо банківська система була хворою.

«Ми подавали декларацію станом на 2015 рік. У 2016 році, що стосується моєї декларації – ситуація абсолютно інша з точку зору і моїх статків, і моїх грошей – вони знаходяться в банківській системі. Сьогодні, я думаю, більшості банків, які залишились на ринку, можливо довіряти, треба тільки дивитися на рейтинги цих банків, наскільки вони є стабільними», - заявив прем’єр-міністр.

Крім того він підкреслив, що необхідно відновити довіру до банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман у електронній декларації за 2015 рік вказав грошові активи: готівку - 2 млн 380 тис. грн, 870 тис. дол, 460 тис. євро; кошти, розміщені на банківських рахунках – 2 млн 136 тис. 413 грн та 16 тис. 200 євро.