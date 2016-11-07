Тероризм може використовуватись як елемент гібридної війни проти суверенної держави – Клімкін

Про це на міністерському засіданні Ради безпеки ООН «Підтримання міжнародного миру та безпеки: асиметричні загрози та операції з підтримки миру» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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За його словами, Україна зробила висновки з власного досвіду асиметричних загроз; терористичний компонент гібридної війни, яка ведеться Росією проти України, є очевидним.

Клімкін зазначив, що за повідомленнями управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) про ситуацію в Україні, цивільні особи платять найвищу ціну за цей конфлікт.

«При розробці мандатів місій ми повинні відійти від застарілого підходу, який свідчить, що більшість сучасних конфліктів, так би мовити, внутрішні за своїм характером. Реальність така, що більшість конфліктів, якщо і не має міждержавного характеру, безперечно мають транскордонний або гібридний характер, тому зміни в характері конфлікту вимагають перегляду спроможності ООН швидко й ефективно реагувати на нові виклики і обставини», – сказав Клімкін.

Він зазначив, що з 2014 року УВКПЛ зафіксувало 9 640 тис. загиблих, включаючи 2 тис. цивільних осіб, а також 22 тис. 431 людина була поранена.