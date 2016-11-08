Москва направила ноту США про небажану присутність їхніх дипломатів на майбутніх виборах в РФ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова.

Раніше офіційний представник відомства Марія Захарова повідомила, що ФБР начебто чинить прямий тиск на дипломатів з метою не допустити їх до виборчих дільниць на виборах президента США. Також, як заявляє МЗС РФ, держдепартамент США нотою рекомендував російським представникам "самостійно не підходити до виборчих дільниць".

"Ми свої висновки з цього зробили і кілька днів тому попередили офіційним шляхом посольство США в Москві про те, що американській стороні не слід розраховувати на можливість присутності дипломатів представництв США – посольства та генеральних консульств, акредитованих в Росії на виборах, які в подальшому будуть проводитися в Росії", — сказав Рябков.

На уточнююче питання, якого роду попередження було направлено американській стороні, Рябков зазначив, що воно "було офіційно передано у вигляді документа, у вигляді дипломатичної ноти".

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"На майбутніх виборах в Росії незалежно від їх рівня і характеру ми не очікуємо появи представників дипломатичних структур закордонних установ США в Росії. Ми вважаємо, що їх знаходження в будь-якій якості на дільницях у Росії, якщо тільки це не буде пов'язано з участю в тих чи інших узгоджених міжнародних місіях спостереження – така участь буде небажаною", — заявив російський дипломат.

За словами Рябкова, "тут працює саме принцип взаємності, без якого неможливі ніякі нормальні дипломатичні відносини".

"Нас не влаштовують спроби поставити російських представників в ситуацію виправдовування, це абсолютно неприйнятна практика. Питання про те, що ми хочемо дізнатися на виборчих дільницях, американським представникам слід адресувати самим собі. Нас теж дуже цікавить, що вони намагаються дізнатися на наших виборчих дільницях з року в рік протягом десятиліть. Ми зробили свої висновки і вважаємо цю частину нашої досить складної історії відносин з США останнього часу закритою, повертатися до цього більше не будемо, але замітку на полях, що називається, на майбутнє зробили", — додав заступник голови російського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у США почалися вибори 45-го президента. Опівночі за місцевим часом в поселенні Діксвілл Нотч (штат Нью-Гемпшир) відкрилися виборчий дільниці та закрилися, як тільки всі вісім жителів віддали свої голоси.

За результатами голосування кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набрала чотири голоси, кандидат-республіканець Дональд Трамп - два голоси. Також один голос був відданий за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона і ще один - Мітту Ромні.