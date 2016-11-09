Расмуссен порадив Трампу продемонструвати Росії силу й захистити Україну

Про це йдеться у повідомленні фонду Rasmussen Global, переданому сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

Перша порада у сфері зовнішньої політики, яку Расмуссен рекомендує реалізувати Трампу у перші 100 днів перебування на посту президента США, стосується Росії.

«США повинні продовжувати будувати свою політику безпеки на трансатлантичних відносинах, які сприяли безпрецедентному миру і процвітанню Сполучених Штатів і Європи. Тому, як головнокомандувач, Дональд Трамп повинен продемонструвати Росії силу. Путін поважає тільки тверду і стійку руку. Президент США повинен зміцнити політику стримування США щодо Росії, щоб закласти основу для серйозного діалогу і зрештою відновити стратегічний баланс в Європі», - вважає колишній генсек НАТО.

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У цьому ж блоці Расмуссен радить Трампу, щоб Сполучені Штати посилили підтримку східного флангу НАТО, створивши військові бази там, де Росія «загрожує свободі і засобам до існування союзників США в НАТО, і від щирого серця захистити Україну від подальшої російської агресії».

«Країни Балтії і Україна є близькими друзями США, і нехтування ними призведе до далекосяжних наслідків і позначить початок кінця системи під лідерством США», - переконаний Расмуссен.

Також він порадив майбутньому президенту США «очолити новий глобальний торговельно-економічного пакт у сфері безпеки».

«Пакт, який приведе всі демократичні, промислово розвинені країни в одну відкриту торговельну систему, і який водночас задовольнить потреби найуразливіших секторів економіки і населення», - сказав екс-генсек Альянсу.

Третя порада Расмуссена Трампу стосується сирійського питання.

«Конфлікт в Сирії має бути врегульовано. Президент США повинен ініціювати створення зони, вільних від польотів військових літаків, щоб підтримувати надійне і стійке припинення вогню в Сирії. США повинні змусити президента Сирії Башара аль-Асада сісти за стіл переговорів і знайти політичне рішення його руйнівного конфлікту», - наголосив Расмуссен.