США будуть підтримувати Україну незалежно від результатів виборів - посол (відео)

Такою була перша реакція американського посла в Києві Мері Йованович на результати голосування, повідомляє ТСН.

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Дипмісія запросила до себе на сніданок українських політиків, урядовців, громадських діячів та іноземних послів. Більшість гостей була шокована попередньою перемогою Дональда Трампа, відомого своїми путінофільськими, сексистськими, расистськими і гомофобним заявами. І тільки посол США була очікувано стриманою в прогнозах.