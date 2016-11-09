США будуть підтримувати Україну незалежно від результатів виборів - посол (відео)
15:22, 09 листопада 2016Політика
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Санкції США проти Росії будуть продовжені, а Вашингтон і надалі буде підтримувати Україну - незалежно від зміни господаря Білого Дому.
Посол США була очікувано стриманою в прогнозах / скріншот
Такою була перша реакція американського посла в Києві Мері Йованович на результати голосування, повідомляє ТСН.
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Дипмісія запросила до себе на сніданок українських політиків, урядовців, громадських діячів та іноземних послів. Більшість гостей була шокована попередньою перемогою Дональда Трампа, відомого своїми путінофільськими, сексистськими, расистськими і гомофобним заявами. І тільки посол США була очікувано стриманою в прогнозах.
США будуть підтримувати Україну незалежно від результату виборів
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