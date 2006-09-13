ЦВК зареєструвала 12 нових депутатів замість тих, що перейшли в уряд

Центральна виборча комісія, відповідно до рішення Верховної Ради України, відмінила реєстрацію 12 народних депутатів, які перейшли в уряд.

Як передає кореспондент, таке рішення ухвалено сьогодні в ході засідання ЦВК.

Зокрема, ЦВК достроково припинила повноваження народних депутатів України: Миколи АЗАРОВА, Володимира КОЗАКА, Володимира РИБАКА, Сергія ТУЛУБА, Віктора ЯНУКОВИЧА, Василя ДЖАРТИ, Андрія КЛЮЄВА (Партія регіонів); Юрія ПАВЛЕНКА і Бориса ТАРАСЮКА (блок «Наша Україна»); Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, Станіслава НІКОЛАЄНКО і Валентини СЕМЕНЮК (СПУ).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України припинила повноваження цих 12 народних депутатів 12 вересня.

Центральна виборча комісія зареєструвала 7 депутатів від Партії регіонів, 2 – від «Нашої України» і 3 – від Соціалістичної партії України.

Зокрема, депутатами від Партії регіонів зареєстровані: Ігор МІТРОШКИН (№195), Володимир ФАЛЬКО (196), Василь ДЕМЧИШИН (197), Михайло РАЗГОНЯЄВ (198), Микола ЯКИМЕНКО (199), Володимир ЛИТВИНОВ (200), Володимир ДЕМІДКО (201).

Від блоку «Наша Україна» зареєстровані: Сергій БИЧКОВ (№83) і Володимир СКЛЯР (84).

Від СПУ зареєстровані: Василь БОГАЧУК (№34), Геннадій САВОСІН (35) і Юрій ЗУБОК (36).