У НАЗК заявили про подачу понад 20 тисяч відкоригованих е-декларацій

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

«Станом на 10 листопада 2016 року було подано 20 155 виправлених декларацій. На цей час у реєстрі вже є 131 164 електронні документи, з яких 105 833 – це щорічні декларації державних службовців за 2015 рік. За попередніми результатами аналізу першого етапу декларування та діяльності НАЗК у цей період роботи виявлено низку проблем, які потребують вирішення шляхом внесення відповідних змін до законодавства», – заявив Радецький.

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Також у НАЗК роз’яснили, що найбільше електронних декларацій подали службовці категорії А та Б. Зокрема, таких декларацій подано 64 826. Кількість документів від слідчих становить 10 947, від працівників прокуратури – 10 159, від суддів – 6 996. Від представників місцевого самоврядування надійшло 893 документи, від народних депутатів – 415, від представників уряду – 78.

Про зміни в майновому стані подано 1 134 декларацій та 1 026 надійшло від кандидатів на посаду.

В агентстві нагадали, що несвоєчасно за 2015 рік подали щорічні декларації 9 народних депутатів: Юрій-Богдан Шухевич, Олександр Дубінін, Костянтин Іщейкін, Ігор Шкіря, Ірина Костанкевич, Олег Дмитренко, Анатолій Гіршфельд, Олександр Супруненко та Вячеслав Богуслаєв.

При цьому, станом на 8 листопада в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб були відсутні щорічні декларації за 2015 рік ще 3 народних депутатів: Марії Матіос, Олександра Онищенка та Сергія Клюєва.