Дмитро Гордон склав депутатські повноваження, назвавши Київраду "балаганом"
Депутат Київської міської ради Дмитро Гордон (фракція «Солідарність») заявив про складання своїх депутатських повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні сесії Київради під час емоційного обговорення одного з проектів порядку денного.
«Я хочу зробити офіційну заяву. Я третій рік депутат Київради й постійно бачу в цій залі неконструктивну, руйнівну поведінку деяких депутатів і фракцій. Не інтереси киян для них важливі, а власні інтереси. Вони прийшли сюди за одним – будь-якою ціною набити собі кишені. Штучні скандали, проплачені активісти й мітинги, підкилимні інтриги і брехня, цинізм – їхні інструменти. Я самодостатня творча людина і брати участь у цьому балагані не маю жодного бажання», – зазначив він.
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Гордон додав, що вдячний меру столиці Віталію Кличку за те, що він зробив і ще зробить для Києва й зокрема для Подолу. «І вважаю його кращим мером столиці», – заявив він.
«Я складаю із себе депутатські повноваження, про що офіційно інформую виборців і колег», – завершив Гордон свою заяву, після чого залишив сесійну залу.
Дмитро Гордон – український письменник, журналіст, телеведучий, співак і політик; депутат Київради з 2014 року.