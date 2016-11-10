Дмитро Гордон склав депутатські повноваження, назвавши Київраду "балаганом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні сесії Київради під час емоційного обговорення одного з проектів порядку денного.

«Я хочу зробити офіційну заяву. Я третій рік депутат Київради й постійно бачу в цій залі неконструктивну, руйнівну поведінку деяких депутатів і фракцій. Не інтереси киян для них важливі, а власні інтереси. Вони прийшли сюди за одним – будь-якою ціною набити собі кишені. Штучні скандали, проплачені активісти й мітинги, підкилимні інтриги і брехня, цинізм – їхні інструменти. Я самодостатня творча людина і брати участь у цьому балагані не маю жодного бажання», – зазначив він.

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Гордон додав, що вдячний меру столиці Віталію Кличку за те, що він зробив і ще зробить для Києва й зокрема для Подолу. «І вважаю його кращим мером столиці», – заявив він.

«Я складаю із себе депутатські повноваження, про що офіційно інформую виборців і колег», – завершив Гордон свою заяву, після чого залишив сесійну залу.

Дмитро Гордон – український письменник, журналіст, телеведучий, співак і політик; депутат Київради з 2014 року.