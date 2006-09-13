Миронов стверджує, що російські ЗМІ слова поганого про Крим не сказали

Глава Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергій МИРОНОВ стверджує, що російські засоби масової інформації не роблять антирекламу кримським курортам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Лівадії.

За словами С.МИРОНОВА, він не помічав в російських газетах публікацій, які б з негативного боку освітлювали Крим і кримські курорти.

Він також зазначив, що росіяни, які хоча б раз бували в Криму, знають, «що це таке чудо» і ніколи не скажуть про Крим нічого поганого.

С.МИРОНОВ також підкреслив, що всі розмови про антирекламу з боку Росії «виглядають дуже не серйозно».

Як повідомляв УНІАН, С.МИРОНОВ прибув до Криму для участі в урочистому закритті VII Міжнародного телекінофоруму «Разом». Також в ході візиту він зустрівся з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.