Порошенко і Лукашенко планують провести особисту зустріч до кінця року

Як повідомляється на сайті президента Республіки Білорусь, про це йшлося в ході телефонної розмови глав держав, яка відбулася сьогодні, 10 листопада, за ініціативи української сторони.

«Олександр Лукашенко і Петро Порошенко домовилися про особисту зустріч. Міністерствам закордонних справ Білорусі та України дано доручення визначити відповідну дату для організації заходу на найвищому рівні, який заплановано провести до закінчення нинішнього року», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Лукашенка заявили, що Порошенко вибачився за інцидент з літаком "Бєлавіа"

Також, повідомляється на сайті білоруського лідера, глави держав обговорили порядок денний двосторонніх відносин, перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва. «Зазначено, що робота з усунення бар'єрів у взаємній торгівлі ведеться в конструктивному руслі. Хорошим майданчиком для обговорення не тільки проблемних тем, але й перспективних напрямів взаємодії є міжурядова змішана комісія, яка працювала 10 листопада в Мінську. Президенти обговорили підсумки засідання і висловилися за продовження відповідної продуктивної взаємодії з будівництва торгово-економічних відносин. Зазначалося, що, незважаючи на зниження останнім часом двостороннього товарообороту, існує позитивна динаміка, яку необхідно закріпити», - йдеться у повідомленні.

Крім того, президенти обговорили організацію роботи з мирного розв’язання конфлікту в Україні. «Білоруською стороною створені необхідні умови для продуктивної роботи тристоронньої контактної групи. Петро Порошенко у зв'язку з цим висловив повне задоволення і вдячність Білорусі за сприяння. Наголошувалося, що Білорусь і надалі готова робити все, щоб в Україні запанував мир», - підкреслюється у повідомленні.

Також наголошується, що президент України порушив тему підтримки низки українських ініціатив на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. «Президент Білорусі запевнив, що усі зазначені питання будуть ретельно вивчені, виходячи з контексту двосторонніх відносин, ситуації в регіоні і світі в цілому і твердої націленості Білорусі на розв’язання усіх проблем у мирний і дипломатичний спосіб», - йдеться у повідомленні.