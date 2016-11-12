Комітет ООН 15 листопада розгляне резолюцію про порушення прав людини в Криму

Про це перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомила в інтерв’ю "5 каналу", передає РБК-Україна.

Пізніше за резолюцію, яка обговорюватиметься на Комітеті, буде голосувати Рада безпеки ООН.

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"Окуповані території є закритими для моніторингу міжнародних місій, а там відбуваються реальні, щоденні порушення прав людини… Ми ведемо титанічну роботу для того, щоб мати якомога більшу підтримку під час голосування за цю резолюцію на засіданні РБ ООН", - зазначила Геращенко.

Вона також підкреслила, що Російська Федерація намагається виставити Україну країною, що організовує диверсії й теракти.

"Російська влада намагається дискредитувати Україну в очах світу. Тому сьогодні ми маємо таку кількість наших заручників. Українців, яких хапають на окупованих територіях, як у Криму, так і тих українських заручників, яких хапають в РФ, наприклад, як Романа Сущенка - це спроба показати, що нібито українська сторона має якесь відношення до диверсій, терактів", - зазначила Геращенко.

Також, на думку віце-спікера, таким чином РФ намагається домогтися від України певних політичних рішень.

"Тільки вимагаючи від російської влади допуску туди міжнародних неурядових організацій з прав людини, ми зможемо захистити наших громадян і звільнити їх", - підсумувала Геращенко.