Путін "лякає" Меркель "ризиками" транзиту газу до Європи через Україну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

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"Докладно обговорена ситуація навколо транзиту російського газу європейським споживачам через територію України", - йдеться в повідомленні.

Путін заявив, що у зв'язку з прогнозованою синоптиками холодною зимою можуть зрости ризики несанкціонованого відбору українською стороною частини російського газу, що поставляється в Європу у відповідності з діючими контрактами.

Сторони домовились, що що це обговорять по лінії Єврокомісії, керівництва Міністерства енергетики Росії і "Газпрому".

Нагадаємо, згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

За даними прес-служби «Укртрансгазу», транзит природного газу через українську газотранспортну систему за січень-жовтень 2016 року зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 65,3 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, РФ, не чекаючи дозволу на будівництво, завезла труби для "Північного потоку-2" в Німеччину. Реалізація проекту російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід країн Балтії і Східної Європи триває, незважаючи на відсутність формального дозволу на будівництво.

Наміри "Газпрому" прокласти "Північний потік 2" викликають суперечки в Європейському Союзі багато в чому через побоювання, що це збільшить залежність Європи від російського газу. Польща, Україна і країни Балтії виступають проти проекту.

Пропускна здатність "Північного потоку 2" повинна бути ідентичною першим двом нитками і складе в цілому 110 мільярдів кубометрів газу щорічно. Паливо по цьому газопроводу надходить до Європи вже протягом п'яти років, всього за цей час Росія експортувала з його допомогою близько 145 млрд кубометрів газу. Всього "Газпром", за власними даними, експортував до Європи в 2015 році 159 млрд кубометрів газу і очікує збільшення обсягів експорту в поточному році.