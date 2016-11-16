Катастрофа MH17 над Донбасом: у Малайзії розповіли, коли стануть відомі імена винних

Про це повідомив міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай, передає The Star.

"Слідчі повинні будуть опитати кожного з них, щоб з'ясувати всі деталі, і коли ми визначимо, хто збив літак, ми зробимо все можливе, щоб відповідальні постали перед судом у Нідерландах", - заявив він.

Як розповів міністр, об'єднана слідча група, що розслідує катастрофу MH17, визначила коло зі 100 осіб, які можуть бути причетні до катастрофи.

Читайте такожКатастрофа МН17 над Донбасом: Клімкін розповів про перспективи розслідування (відео)Довідка УНІАН. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.

До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.