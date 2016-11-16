Катастрофа MH17 над Донбасом: у Малайзії розповіли, коли стануть відомі імена винних
Імена відповідальних за знищення Boeing рейсу MH17 над Донбасом стануть відомі до 2018 року.
Про це повідомив міністр транспорту Малайзії Ліоу Тіонг Лай, передає The Star.
"Слідчі повинні будуть опитати кожного з них, щоб з'ясувати всі деталі, і коли ми визначимо, хто збив літак, ми зробимо все можливе, щоб відповідальні постали перед судом у Нідерландах", - заявив він.
Як розповів міністр, об'єднана слідча група, що розслідує катастрофу MH17, визначила коло зі 100 осіб, які можуть бути причетні до катастрофи.
Читайте такожКатастрофа МН17 над Донбасом: Клімкін розповів про перспективи розслідування (відео)Довідка УНІАН. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.
Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".
Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.
До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.