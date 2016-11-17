Яценюк про рішення послів ЄС по "безвізу": розслаблятися ще не можна

«Виконавши свої зобов'язання, Україна справедливо очікує, що зустрічні кроки здійснить Європейський Союз», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Із Брюсселя надходять добрі новини. Це ще не фінал. Але це - вагомий результат», - написав Арсеній Яценюк.

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«Розпочинаючи з 2014 року, уряд України, який я мав честь очолювати, разом з Президентом, Верховною Радою у співпраці з громадянським суспільством, зробили все можливе для виконання умов для одержання безвізового режиму з ЄС», - підкреслив він.

Цей курс, написав лідер «Народного фронту», продовжили нинішня коаліція та уряд. «Виконавши свої зобов'язання, Україна справедливо очікує, що зустрічні кроки здійснить Європейський Союз. Це - справа відповідальності, справедливості і довіри», - наголосив Арсеній Яценюк.

«Ми наближаємося до мети. Але розслаблятися ще не можна. Наш головний висновок - ми демонструємо гідне ставлення до даного слова. І найважливішим є те, що досягаємо результатів, коли діємо разом - і державне керівництво, і політики, і суспільство», - підкреслив він.

«Нам хочуть нав'язати розбрат. Але успіх нам принесуть лише політична єдність, відповідальна і результативна політика влади, дотримання слова і впевненість, що ми все зможемо зробити на користь Україні», - написав лідер «Народного фронту».