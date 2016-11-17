ГПУ встановила, що брати Кацуби заволоділи грошима "Нафтогазу" у розмірі 450 мільйонів гривень

"Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування кримінального провадження стосовно колишнього заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацуби. Слідством встановлено, що Олександр і Сергій Кацуби в період з серпня 2012 по 2013 рік шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами «Нафтогазу» на суму понад 450 млн грн", - повідомляє прес-служба «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, за даними слідства, для заволодіння коштами використовувалися схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

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«Найближчим часом справу буде передано в суд. За результатами слідства «Нафтогаз» отримає право звернутися до винних осіб із вимогою про відшкодування завданої шкоди», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у червні Генпрокуратура затримала в Києві колишнього заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацубу, який підозрювався у привласненні 449,9 млн грн коштів «Нафтогазу».

Кацуба був затриманий за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.