ГПУ встановила, що брати Кацуби заволоділи грошима "Нафтогазу" у розмірі 450 мільйонів гривень
Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно колишнього заступника голови правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Олександра Кацуби, за підсумками якого було встановлено, що брати Кацуби (Олександр і Сергій) в 2012-2013 роках неправомірно заволоділи грошима компанії у розмірі 450 млн грн.
"Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування кримінального провадження стосовно колишнього заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацуби. Слідством встановлено, що Олександр і Сергій Кацуби в період з серпня 2012 по 2013 рік шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами «Нафтогазу» на суму понад 450 млн грн", - повідомляє прес-служба «Нафтогаз України».
Згідно з повідомленням, за даними слідства, для заволодіння коштами використовувалися схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.
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«Найближчим часом справу буде передано в суд. За результатами слідства «Нафтогаз» отримає право звернутися до винних осіб із вимогою про відшкодування завданої шкоди», - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у червні Генпрокуратура затримала в Києві колишнього заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацубу, який підозрювався у привласненні 449,9 млн грн коштів «Нафтогазу».
Кацуба був затриманий за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.