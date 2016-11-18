Сьогодні ВР планує розглянути зміни до регламенту і питання надання притулку безхатченкам (наживо)
10:21, 18 листопада 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути два законопроекти про внесення змін до регламенту щодо підготовки законопроектів та про визнання такими, що втратили чинність, законів і постанов.
Сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також депутати планують розглянути зміни до Закону “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (щодо надання притулку бездомним особам).
Як відомо, сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні, і з 10.00 до 11.00 відбувається Година запитань до уряду.
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На вчорашньому засіданні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, зокрема електронний квиток, у міському пасажирському транспорті.
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