Литвин: to be or not to be (фоторепортаж)

«Якби ще Президент голосував, тоді я б знав, що один голос є», - так Володимир ЛИТВИН відповів журналістам на запитання, чи висловлювався глава держави на підтримку його кандидатури на посаду голови ВР.

В.ЛИТВИН, який має найбільше шансів сісти в крісло голови ВР, ніби-то влаштовує всіх, однак кожна політична сила висуває свої умови. БЮТ і Народна Самооборона вимагають створення нової коаліції. ТИМОШЕНКО, кажуть, готова навіть поступитися окремими міністерствами для нового формату уряду. А Президент і Партія регіонів, зрозуміло, хочуть дружити з ЛИТВИНИМ проти ТИМОШЕНКО. От і перебуває Володимир Михайлович у тяжких роздумах. А переговори тривають у форматі нон-стоп...

Фото УНІАН