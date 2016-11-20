Луценко вилетів до Гааги на зустріч щодо злочинів, скоєних проти "майданівців"

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Курс на Гаагу. Попереду переговори із представниками Міжнародного кримінального суду. Обговорення можливості розгляду МКС злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила заяву до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції МКС щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави під час Євромайдану.

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Однак Гаазький суд поки що не розпочав розслідування, пояснюючи це браком інформації про спланований характер та систематичність атак на активістів Майдану.

5 жовтня адвокати родин Небесної сотні заявили, що передають до Міжнародного кримінального суду матеріали у справі Майдану, які стануть додатковими аргументами для відкриття провадження щодо скоєння кримінальних злочинів, скоєних тодішньою владою України проти активістів Майдану.

Заступник генпрокурора Євген Єнін заявляв, у Міжнародному кримінальному суді сумніваються, що тодішня українська влада планувала розстріли мирних громадян, а для повноцінного розгляду справи Київ повинен надати докази, що агресивні дії проти учасників мирних акцій були застосовані не лише у столиці, а й по всій України.