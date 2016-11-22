Управління ООН, що займається відновленням територій, відкриє офіс в Україні

Угоду про створення Офісу було підписано у Києві між Кабінетом міністрів України та UNOPS.

Представляючи роботу Офісу, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко наголосив, що нова структура посилить співробітництво України з ООН, і наша країна отримає пряму допомогу у створенні правових інструментів та основ для залучення прямих іноземних інвестицій, грантових коштів, гуманітарної допомоги для реалізації інфраструктурних проектів та проектів у господарській діяльності.

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«Це збільшить можливості для відновлення, насамперед, Донецької та Луганської областей, а також дасть змогу побудувати систему реагування на надзвичайні ситуації. Це також дасть змогу вирішити питання залучення гуманітарної допомоги та інвестицій, а також технічної і технологічної допомоги», - сказав Зубко.

У свою чергу заступник генерального секретаря ООН, виконавчий директор UNOPS Грета Фаремо зазначила, що підписання угоди - це добрий знак для подальшого співробітництва. «Але підписання угоди - це лише початок. Зараз потрібно починати реалізацію конкретних проектів. У нас великий досвід у сфері інфраструктури, закупівель, управління і ми переконані, що запропонований нами експертний досвід буде дуже корисний для України», - зазначила Фаремо.

UNOPS було створено в 1995 році для допомоги країнам у питаннях відновлення миру, постконфліктної стабільності, відновлення територій після природних катастроф. UNOPS працює в 140 країнах і веде близько 2500 проектів на рік.