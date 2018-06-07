Янукович: коли я слухав Путіна, у мене серце тьохнуло (фоторепортаж)

У четвер в Москві лідера Партії регіонів Віктора Януковича слухали делегати з`їзду "Єдиної Росії". Такої масової аудиторії сам Віктор Федорович ніколи не збирав, і ймовірно, від цього був патетичний, велемовний, і, не побоїмося цього слова, майже монументальний. А вже щодо кількості оригінальних висловів на одиницю тексту, мабуть, навіть ризикнув переплюнути самого ВВП з його історичним «Про сортири»...

Почав Віктор Федорович з глобальних обіцянок: «Між Партією регіонів і «Єдиною Росією», як ви знаєте, укладений договір про співпрацю. Ми як найвпливовіші партії в наших країнах виступатимемо гарантом стабільності відносин між Україною і Росією».

З лірики: «Сьогодні, коли я почув доповідь голови партії «Єдина Росія» Путіна Володимира Володимировича, у мене по-доброму тьохнуло серце. Як нам бракує цього консенсусу влади та народу...»

Про наболіле: «Ми живемо в ситуації того, що, якщо ця влада далі правитиме країною, то країні буде кришка»

Про найважливіше: «Переговори ведуться не тільки щодо кандидатури спікера. Переговори ведуться і про переформатування коаліції, переговори ведуться про можливу відставку уряду»

Про добросусідські відносини: «Росія виявилася набагато більш готовою до кризи. Тому йдеться не тільки про координацію, а й допомогу Україні з боку Росії»

Про важкі часи: чи то війни чи катаклізми, народи двох країн «об`єднувалися і перемагали». «У кожному конкретному випадку народи наших країн підштовхували політиків до цього. Я упевнений, що це буде так і зараз, і причому дуже швидко»

Завершуючи свою промову, Янукович встановив ще один рекорд – цього разу «внутрішній український» - одним махом подарував голові Вищої ради партії "Єдина Росія" Борису Гризлову медалі із зображенням всіх церков і соборів Києво-печерської лаври.

За матеріалами РІА “Новости” і УНІАН

Фото Андрія Мосієнка / УНІАН