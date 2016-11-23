Україна закликає РФ сплатити борги за водопостачання на окупований Донбас - Геращенко

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Представник України звернула увагу на питання водопостачання на окуповану територію.

"Україна, щоб не допустити гуманітарної катастрофи і, підтримуючи таким чином громадян на окупованих територіях, весь цей час поставляла воду", - заявила Геращенко.

"За 2 роки накопичилися величезні борги, що важким тягарем лягають на і без того небагатий бюджет Луганської області. Але ж воду отримують не лише пересічні люди, а й установи чи підприємства. Україна не буде нікому поставляти воду безкоштовно. Всі громадяни України сплачують комунальні послуги. Українська сторона вимагає від РФ, яка несе повну відповідальність за окуповані території, не допустити гуманітарної катастрофи на Донбасі. Борги за поставлену воду мають бути сплачені, за воду і електроенергію треба платити", - наголосила політик.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що понад 500 тис. жителів Луганської області можуть залишитися без води через несплату владою «ЛНР» за водопостачання.

26 жовтня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив про необхідність вирішення проблеми погашення бойовиками "ЛНР" заборгованості за постачання води та електроенергії.

Водночас, 5 жовтня Сайдік заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) компенсує українській стороні 700 тис. доларів заборгованості за спожиті на тимчасово окупованих територіях Луганської області електроенергію і воду.