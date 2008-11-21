Тимошенко твердить, що нічого Москві не винна, й не вірить у $400 за газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, що «Газпрому» за постачання газу заборгувало «РосУкрЕнерго», і Україна до цих боргів відношення не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції з прем`єр-міністром Швеції Фредеріком РАЙНФЕЛЬДТОМ.

“Це не борги України, а борги «РосУкрЕнерго», які залишилися з колишніх періодів, й Україна «РосУкрЕнерго» нічого не винна. Мені здається, що потрібно розібратися з корупцією в газовому секторі, а не перекладати якісь питання на Україну та уряд. Я думаю, що якраз нашому уряду вдасться покінчити з корупцією в газовому секторі і перейти на прямі прозорі контракти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що підписання контрактів на постачання газу до України очікується в найближчі тижні.

Коментуючи заяву Олексія МІЛЛЕРА про можливість підвищення ціни на газ для України наступного року до понад 400 дол., Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Нам потрібно набратися трохи терпіння і дочекатися безпосередньо підписання угоди, в якій, я думаю, все-таки буде така ціна, як передбачено в меморандумі, який я підписала разом з Володимиром ПУТІНИМ і в якому зазначено, що на ринкові ціни ми виходимо протягом трьох років пропорційно та поступово”.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягти з України борг за постачання газу з РФ, який становить 2,4 млрд. дол. «З боргом України потрібно остаточно визначитися і стягти його або в добровільному порядку, або в примусовому. Так, як це встановлено чинним законодавством і в рамках наших двосторонніх відносин», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Після чого прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2,4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Ця заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказав він.

2 жовтня 2008 р. під час зустрічі голови уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджено намір поетапного (упродовж трьох років) переходу на ринкові, економічно обґрунтовані та узгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.