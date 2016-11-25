Суд, на якому має свідчити Янукович, хочуть перенести - відсутні обвинувачені

13:19, 25 листопада 2016
Політика
799 0

Судове засідання у справі вбивства людей під час Євромайдану, під час якого заплановано допит екс-президента України Віктора Януковича як свідка у режимі відеоконференцзв'язку, переносять через відсутність обвинувачених екс-беркутівців.

При цьому точна дата поки невідома. Обговорюються дві дати - 28 листопада і 2 грудня. 

Як повідомляв УНІАН, в Києві декілька десятків людей блокують виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду, де має відбутись допит колишнього президента Віктора Януковича у режимі відео конференції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter