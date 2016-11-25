Суд, на якому має свідчити Янукович, хочуть перенести - відсутні обвинувачені

При цьому точна дата поки невідома. Обговорюються дві дати - 28 листопада і 2 грудня.

Як повідомляв УНІАН, в Києві декілька десятків людей блокують виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду, де має відбутись допит колишнього президента Віктора Януковича у режимі відео конференції.