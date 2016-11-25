Янукович визнав, що його думка для Путіна "не має жодного значення"

"Я на цю тему мав розмову з Володимиром Володимировичем Путіним. Це його, можна сказати так, позиція як людини, як громадянина Росії і як патріота. Тут від того, що я погоджуся з ними або не погоджуся, це не має жодного значення. Вона гідна, викликає повагу. Але як я ставлюся до ситуації в Криму: добре чи не добре, що Крим відокремився від України? Ні, не добре. Я вважаю, що це погано", - заявив Янукович.