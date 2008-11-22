Мільйонів горе не зітре час: у Вінниці відкрили пам’ятник жертвам Голодомору

У Вінниці сьогодні відкрили пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років та вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні в усіх церквах Вінницької області пройшли поминальні молебні.

У Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського відбулась вистава-реквієм ”Мільйонів горе не зітре час”.

Після цього керівництво області та міста, громадськість, представники політичних партій, загалом близько 3 тисяч осіб з усіх районів Вінницької області, пройшли скорботною ходою до пам’ятника жертвам Голодомору. Після його відкриття відбувся мітинг-реквієм. Учасники заходу засвітили свічки і вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору відбулися сьогодні в усіх районах Вінницької області.

Загалом на Вінниччині жертвами Голодомору стали близько 1,7 млн. осіб, з яких майже 500 тисяч - дітей. Це дорівнює теперішній кількості населення регіону.