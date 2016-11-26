У Міноборони РФ викликали українського аташе через ракетні випробування

Відповідну ноту вручили українському аташе з питань оборони, повідомляє РИА Новости.

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У російському військовому відомстві підкреслили, що заявлені Києвом "південно-східні кордони небезпечної зони" нібито порушують кордони Росії, що "суперечить" нормам міжнародного і російського права.

Як повідомляв УНІАН, в Росавіації заявили, що "Україна в односторонньому порядку" нібито прийняла рішення провести ракетні стрільби в "суверенному повітряному просторі РФ у районі Криму", де здійснюються польоти цивільних та державних повітряних суден.