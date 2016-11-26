Савченко заявляє про початок самостійної політичної кар'єри

Про це вона повідомила в ефірі "Шустер Live", передає Українська правда.

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"Я не буду входити в партію. Я стаю незалежним політиком. Я відкриваю свій фонд", - сказала вона в п'ятницю ввечері.

При цьому Савченко заявила, що не має наміру виходити зі складу фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України.

Також Савченко готова балотуватися у президенти України, якщо будуть дострокові вибори.