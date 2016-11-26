НАТО може створити тренінговий центр на базі "Укроборонпрому"

Про це повідомляє прес-служба “Укроборонпрому”.

"Відповідна програма передбачає залучення профільних Міністерств, відомств та державних організацій. Також можливе створення спеціальної робочої групи задля координації роботи та успішної діяльності такого центру", - йдеться в повідомленні.

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Переговори відбулись у рамах зустрічі між керівництвом Концерну та Офісу зв‘язку НАТО в Україні 24 листопада. Сторони обговорили можливість навчання українських фахівців англійської мови, проектного менеджменту, отримання практичних навичок з запровадження систем керування якістю на підприємствах, механізмів взаємодії між силовими структурами-замовниками та оборонно-промисловим комплексом, співробітництва підприємств України з НАТО.

Генеральний директор “Укроборонпрому” Роман Романов також додав, що на підприємствах Концерну з червня 2016 року діє контроль якості за стандартом AQAP серії 2000, у відповідності до вимог, що прийняті країнами-членами НАТО.