Відеодопит Януковича у справі екс-"беркутівців" продовжили після перерви (наживо)

Онлайн-трансляція відеодопиту Януковича:

Відеодопит Януковича 28 листопада розпочався о 13:00. За цей час його встигли опитати сторона захисту та сторона обвинувачення, після чого суд оголосив перерву.

Після неї планується, що свої запитання Януковичу поставить сторона потерпілих.

Зазначимо, спочатку допит екс-президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС "Беркут", яких звинувачують у розстрілі учасників Євромайдану взимку 2014 року, був запланований на 25 листопада 2016 року. При цьому Янукович проходить по справі як свідок.

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Однак допитати Януковича 25 листопада не вдалося через те, що в Святошинський суд не змогли доставити підозрюваних у справі екс-беркутівців - їх із СІЗО не випускала група активістів, що у тому числі складалася з представників "Правого сектора". У прес-службі цієї організації пізніше пояснили, що блокують виїзд з СІЗО, оскільки побоюються, що колишніх "беркутівців" можуть відпустити одразу після допиту.

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У підсумку відеодопит перенесли на 28 листопада. При цьому в МВС пообіцяли "докласти всіх зусиль" для доставки екс-беркутівців на суд 28 листопада.

У свою чергу Янукович все одно дав прес-конференцію ввечері 25 листопада, в ході якої назвав своєю "головною помилкою під час Майдану" те, що "не знайшов сил ввести війська та воєнний стан".