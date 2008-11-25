У Росії побачили, що Ющенко - «гірший, ніж Бандера і Мазепа»

Лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ заявляє, що Росія має проводити «якісно нову політику» стосовно України.

Про це він сказав в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Ми заявляємо, що потрібна якісно нова політика з Україною, інакше ми одержимо ще ворожішого сусіда», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

«А що стосується ЮЩЕНКА, він у даному випадку гірший, ніж прислужник фашистів Бандера і зрадник Мазепа», - впевнений Г.ЗЮГАНОВ.

«У цьому сенсі треба проводити узгоджену політику, інакше натовці будуть по лінії Ростов-Псков, що є трагедією для всіх майбутніх поколінь росіян. Це політика нами сформульована і реалізується в щоденній практиці», - додав лідер російських комуністів.

Г.ЗЮГАНОВ також висловив упевненість у тому, що якби Росія не визнала Абхазію і Південну Осетію, то це призвело б до різкого розширення НАТО на пострадянському просторі.

«Адже СААКАШВІЛІ воював не проти Південної Осетії, він воював проти Росії, нас на злам випробовував. От якби ми там піддалися, завтра НАТО - в Україні, післязавтра - на Кавказі, через рік - у Середній Азії. Оточили, обклали з усіх боків», - наголосив лідер КПРФ.