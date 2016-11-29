Львівська облрада вимагає покарати чиновників, які задекларували надмірні статки

Про це йдеться у зверненні до Національного агентства з питань запобігань корупції, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Верховної Ради, яке було ухвалене на засіданні сесії сьогодні, 29 листопада, повідомляє ZIK.

«З упевненістю можемо зробити висновок, що в частині поданих декларацій міститься чимало ознак вчинених раніше злочинів. Зокрема, мова йде про чиновників найвищого рангу», - заявили у обласній раді.

Депутати облради закликають правоохоронні органи вжити заходів стосовно тих е-декларантів, чиї задекларовані статки не сумісні з посадами, які вони раніше обіймали.