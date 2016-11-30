Суд Євросоюзу анулював частину санкцій проти друга Путіна Ротенберга (документ)

"Сьогоднішнім рішенням Трибунал частково схвалив позов пана Ротенберга про скасування (санкцій). Він анулював обмежувальні заходи, що діяли з 31 липня 2014 року по 14 березня 2015 року", — говорится в рішенні суду.

Однак, згідно з рішенням суду, суд підтвердив обмежувальні заходи проти Ротенберга за період з березня 2015 року по вересень 2016 року.

Читайте такожЄС продовжить санкції проти Росії до інавгурації Трампа - Reuters

У той же час у рішенні суду не згадується про якісь компенсації Ротенбергу за сім місяців "неправомірних" санкцій.

Читайте такожпотрапив під європейські санкції

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши так званий «референдум» щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.