Суд Євросоюзу анулював частину санкцій проти друга Путіна Ротенберга (документ)
Трибунал Суду ЄС 30 листопада визнав необґрунтованими санкції ЄС проти російського бізнесмена, друга президента РФ Володимира Путіна Аркадія Ротенберга, що діяли з липня 2014 року по березень 2015 року.
"Сьогоднішнім рішенням Трибунал частково схвалив позов пана Ротенберга про скасування (санкцій). Він анулював обмежувальні заходи, що діяли з 31 липня 2014 року по 14 березня 2015 року", — говорится в рішенні суду.
Однак, згідно з рішенням суду, суд підтвердив обмежувальні заходи проти Ротенберга за період з березня 2015 року по вересень 2016 року.
Читайте такожЄС продовжить санкції проти Росії до інавгурації Трампа - Reuters
У той же час у рішенні суду не згадується про якісь компенсації Ротенбергу за сім місяців "неправомірних" санкцій.
Читайте такожпотрапив під європейські санкції
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши так званий «референдум» щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.