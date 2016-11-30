У Кремлі не відповіли, чи має намір РФ наносити удар по Україні під час ракетних стрільб біля Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Росія збиватиме українські ракети біля окупованого Криму і завдасть удару по пускових установках на території України, якщо такі запуски відбудуться, і чи давав президент Росії відповідні вказівки російським військовим, Пєсков сказав: «Не можу відповісти на ваше запитання, чесно кажучи, перший раз про це чую, треба уточнити».

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи допускає Кремль удар по Україні, він сказав: «У Кремлі не хотіли б допускати будь-яких дій України у порушення міжнародного права і які могли б спричинити створення небезпечних умов для міжнародних перельотів над територією Росії або прилеглими районами».

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані науково-дослідні навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

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Ці стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і здійснюватимуться у суворій відповідності до норм міжнародного права.

25 листопада Росавіація заявила, що Україна нібито у «порушення всіх міжнародних угод в односторонньому порядку прийняла рішення про проведення ракетних стрільб у суверенному повітряному просторі Російської Федерації» над відкритим морем.

У той самий день секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав істерикою заяву Росавіації. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна здійснює у рамках всіх міжнародних зобов'язань і договорів.

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Сьогодні, 30 листопада, ЗМІ повідомили, що

Росія погрожує Києву у відповідь ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі російсько-українського кордону з окупованим Криму.

Згідно з інформацією джерел ZN.UA, це випливає з листа Міністерства оборони РФ, адресованого військового аташату у складі Посольства України в Росії.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

29 листопада Пєсков заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну доповідають про ситуацію, пов'язану з планами України провести 1 і 2 грудня ракетні стрільби в районі Криму.