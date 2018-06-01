Більш як третина не повторила б вибір 2004–2005 років

Більш як третина опитаних користувачів сайту УНАН не повторили б свій вибір, який вони зробили на президентських виборах 2004–2005 років. Більше половини проголосували б так само, як чотири роки тому.

Запитання на веб-сторінці УНІАН сформульовано таким чином: “Якби Ви вернулися на 4 роки назад, чи повторили б свій вибір під час голосування?” Прізвище кандидата, за якого віддав голос респондент у даному разі значення не мало.

Результати опитування виявилися такі:

Так – 53,5%

Ні – 34,8%

Не голосував – 6,6%

Не знаю – 3,9%

Інше – 1,2%.

Станом 25 листопада (15.00) у голосуванні взяло участь 15758 відвідувачів сайту.

Серед власних варіантів відповіді характерні такі:

“З двох шматків лайна обрав би менш шкідливе для України – ВАЮ”; “Сидів би дома на канапі”; “Від переміни доданків сума не змінюється”; “Соромно за людину, яку люди відстояли на Майдані”; “Не пішов би на вибори”; “З двох кривд вибирав, як здавалося, меншу”; “Застрелився б”; “Так: серед двох зол обирають менше”; “Ні, поганий досвід – теж досвід”; “Так, бо я голосував за ідею”; “Проти всіх”; “Я тоді всім майдаунам розповідав, що ми зараз спостерігаємо, але ніхто не хотів чути”; “Так, але голосував би за Тимошенко”; “Послав би всіх”; “Не підтримую нікого”; “У 2004 році – так, сьогодні – у жодному разі”; “Вибору не було”; “Я голосував за свободу – і буду голосувати”; “Я ніколи за них не голосував”; “Не голосував і не голосуватиму”; “Кращого вибору не було”; “Ніколи в житті”; “Чотири роки тому була надія, мрія, бажання змін на краще. Ті кого вибирали не зрозуміли суті, бо їхні власні бажання давно здійснені”; “Так само – тільки тому, що проти Януковича”; “За кого голосувати? Що міняється?”; “Тепер розумію, що тоді не було гідного кандидата, втім, як і зараз”; “Відповідального кандидата не було і немає”; “Нікому не вірила й тоді, а тепер – тим більше”; “Так, голосував за Україну, а лайна до ніг народу завжди багато приставало. Віддирати огидно”; “Ющенко був кращим з найгірших”; “Поки що немає патріотів серед депутатів”; “За Ющенка – ні , за демократичний шлях – так”; “Усі вони з одного тіста”; “Ніякої різниці не було б”; “Тоді треба було проголосувати за будь-кого, тільки не за тодішню владу. Якби замість Ющенка попалася мавпа, проголосував би за неї”; “Тільки не за Ющенка і не за Януковича”; “Усе одно переможуть клани і будуть красти, красти...”; “Ні, але я голосував не за Ющенка”.

Голосування триває. Дивіться українсько- та російськомовну версії сайту.