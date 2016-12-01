Біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами

Про це повідомив начальник прес-центру повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає "112 Україна".

За його словами, навчання - це контрольно-льотні випробування керованих зенітних ракет середньої дальності, тобто мова йде про ракети С-300 з метою набуття досвіду військовими.

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"Вже почалися, тобто все йде за планом, і як там планувалося", - сказав Крижанівський додавши, що все йде згідно з нормами міжнародного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби. Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пусковим установках.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі. 30 листопада прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко підкреслив, що погрози не можуть перешкодити планам України щодо військових навчань.