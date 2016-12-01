Ракетні випробування біля Криму: російські кораблі приготували ППО

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму.

Їх завданням є забезпечення протиповітряної оборони окупованого Криму, пояснив співрозмовник агентства.

"Корабельні розрахунки ППО переведені на посилений режим служби", - заявило джерело.

Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму стартували українські навчання з ракетними стрільбами.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом. У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пусковим установках.

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У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі. 30 листопада прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко підкреслив, що погрози не можуть перешкодити планам України щодо військових навчань.