Кучма про введення візового режиму з Росією: "Абсурдно"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Абсурдно", - сказав Кучма, відповідаючи на запитання про ставлення до можливості запровадження візового режиму з Росією.

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