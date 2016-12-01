Кучма про введення візового режиму з Росією: "Абсурдно"

16:46, 01 грудня 2016
Політика
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Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма назвав абсурдною ідею запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Кучма проти введення візового режиму з РФ / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Абсурдно", - сказав Кучма, відповідаючи на запитання про ставлення до можливості запровадження візового режиму з Росією.

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